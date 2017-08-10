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Статус учасника бойових дій отримали 306 тисяч військових з АТО

Четвер, 10 серпня 2017, 14:14

Статус учасника бойових дій вже отримали 306 199 осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході України.

Про це повідомляє Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО.

За даними служби, серед тих, хто отримав відповідний статус, також є 249 невійськових – це працівники підприємств, установ і організацій.

З військовослужбовців статус учасників бойових дій отримали:

- 206 673 представника Міністерства оборони;

- 32 444 бійця Міністерства внутрішніх справ;

- 28 890 військових Національної гвардії;

- 9 050 співробітника Служби безпеки України;

- 17 571 прикордонник;

- 1 919 осіб з Державної спеціальної транспортної служби;

- 423 представника Управління державної охорони;

- 742 особи - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації;

- 4 220 рятівника Державної служби з надзвичайних ситуацій;

- 161 працівник Генеральної прокуратури;

- 3 341 поліцейський;

- 479 податківців з Державної фіскальної служби;

- 37 осіб – Служба зовнішньої розвідки.

Позбавлені статусу учасника бойових дій 96 осіб.

Як повідомлялося, станом на січень 2017 року статус учасника бойових дій обіймали 278 072 учасників АТО.

Українська правда

Теми: АТОДонбасармія
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