Статус участника боевых действий получили 306 тысяч военных из АТО

Статус участника боевых действий уже получили 306 199 человек, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО.

По данным службы, среди тех, кто получил соответствующий статус, также 249 невоенных - это работники предприятий, учреждений и организаций.

Из военнослужащих статус участников боевых действий получили:

- 206 673 представителя Министерства обороны;

- 32 444 бойца Министерства внутренних дел;

- 28 890 нацгвардейцев;

- 9 050 сотрудников Службы безопасности Украины;

- 17 571 пограничник;

- 1 919 представителей Государственной специальной транспортной службы;

- 423 работника Управления государственной охраны;

- 742 представителя Государственной службы специальной связи и защиты информации;

- 4 220 спасателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

- 161 работник Генеральной прокуратуры;

- 3 341 полицейский;

- 479 налоговиков Государственной фискальной службы;

- 37 представитель Службы внешней разведки.

Лишены статуса участника боевых действий 96 человек.

Как сообщалось, по состоянию на январь 2017 года статус участника боевых действий имели 278 072 участников АТО.

Украинская правда