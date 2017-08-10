Статус участника боевых действий получили 306 тысяч военных из АТО
Статус участника боевых действий уже получили 306 199 человек, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины.
Об этом сообщает Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО.
По данным службы, среди тех, кто получил соответствующий статус, также 249 невоенных - это работники предприятий, учреждений и организаций.
Из военнослужащих статус участников боевых действий получили:
- 206 673 представителя Министерства обороны;
- 32 444 бойца Министерства внутренних дел;
- 28 890 нацгвардейцев;
- 9 050 сотрудников Службы безопасности Украины;
- 17 571 пограничник;
- 1 919 представителей Государственной специальной транспортной службы;
- 423 работника Управления государственной охраны;
- 742 представителя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- 4 220 спасателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- 161 работник Генеральной прокуратуры;
- 3 341 полицейский;
- 479 налоговиков Государственной фискальной службы;
- 37 представитель Службы внешней разведки.
Лишены статуса участника боевых действий 96 человек.
Как сообщалось, по состоянию на январь 2017 года статус участника боевых действий имели 278 072 участников АТО.
Украинская правда