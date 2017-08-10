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Статус участника боевых действий получили 306 тысяч военных из АТО

Четверг, 10 августа 2017, 14:14

Статус участника боевых действий уже получили 306 199 человек, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО.

По данным службы, среди тех, кто получил соответствующий статус, также 249 невоенных - это работники предприятий, учреждений и организаций.

Из военнослужащих статус участников боевых действий получили:

- 206 673 представителя Министерства обороны;

- 32 444 бойца Министерства внутренних дел;

- 28 890 нацгвардейцев;

- 9 050 сотрудников Службы безопасности Украины;

- 17 571 пограничник;

- 1 919 представителей Государственной специальной транспортной службы;

- 423 работника Управления государственной охраны;

- 742 представителя Государственной службы специальной связи и защиты информации;

- 4 220 спасателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

- 161 работник Генеральной прокуратуры;

- 3 341 полицейский;

- 479 налоговиков Государственной фискальной службы;

- 37 представитель Службы внешней разведки.

Лишены статуса участника боевых действий 96 человек.

Как сообщалось, по состоянию на январь 2017 года статус участника боевых действий имели 278 072 участников АТО.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассармия
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