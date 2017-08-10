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Путін в анексованому Криму планує зустріч зі своїми байкерами – РосЗМІ

Четвер, 10 серпня 2017, 19:08

Президент Росії Володимир Путін планує візит з 18 по 20 серпня до анексованого в України Криму.

Про це пише агентство РБК із посиланням на три джерела, близьких до адміністрації президента.

Як пише агентство, в поїздці Путін поспілкується з учасниками молодіжного табору "Таврида", який відвідував і в минулому році.

"Обговорюється також, що глава держави відвідає міжнародний фестиваль "Опера в Херсонесі" в севастопольському музеї-заповіднику, запланований на 19-20 серпня, а також байк-шоу "Нічних вовків" і поспілкується з учасниками", - повідомили джерела агентства.

Лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов (Хірург) сказав, що нічого не знає про можливу зустріч президента з байкерами, але йому б хотілося, щоб Путін відвідав "кульмінаційну частину" байк-шоу 18 серпня.

Як відомо, Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін планує відвідати анексований Крим.

Теми: ПутінКриманексія
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