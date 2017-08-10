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Путин в аннексированном Крыму планирует встречу со своими байкерами - РосСМИ

Четверг, 10 августа 2017, 19:08

Президент России Владимир Путин планирует визит с 18 по 20 августа в аннексированный у Украины Крым.

Об этом пишет агентство РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Как пишет агентство, в поездке Путин пообщается с участниками молодежного лагеря "Таврида", который посещал и в прошлом году.

"Обсуждается также, что глава государства посетит международный фестиваль "Опера в Херсонесе" в севастопольском музее-заповеднике, запланированный на 19-20 августа, а также байк-шоу "Ночных волков" и пообщается с участниками", - сообщили источники агентства.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург) сказал, что ничего не знает о возможной встрече президента с байкерами, но ему бы хотелось, чтобы Путин посетил "кульминационную часть" байк-шоу 18 августа.

Как известно, председатель Госдумы России Вячеслав Володин планирует посетить аннексирован Крым.

Темы: ПутинКрыманнексия
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