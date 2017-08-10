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Семья одного из руководителей НПУ приобрела дорогостоящее имущество после его повышения

Четверг, 10 августа 2017, 20:33

Родственники заместителя главы департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Звездина стали владельцами квартир в Киеве и Днепре и таунхауса под Киевом после его повышения по службе.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

Согласно информации, в декабре 2015 года младший брат Игоря Звездина Александр приобрел имущественные права на квартиру в новостройке недалеко от центра Киева.

Весной 2017 года право собственности на уже готовую квартиру оформил на себя Валерий Звездин - отец чиновника (имущественные права на нее были приобретены в декабре 2015-го).

В апреле 2017 года он также приобрел участок и часть таунхауса на 124,6 квадратных метра в Вышгороде. С 2014-го Валерий Звездин также владеет автомобилем Toyota Highlander, право на управление которым есть у полицейского Игоря Звездина.

Когда Игорь Звездин работал начальником управления защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской области в 2016 году, его теща оплатила паевой взнос и впоследствии получила акт приема-передачи квартиры в новостройке в Днепре.

По словам отца Игоря Звездина Валерия, средства на имущество он заработал в России.

"Я работаю в Сургуте, заместителем директора строительной компании. 25 лет там работаю. Сейчас нахожусь здесь (в Украине) в отпуске", - сказал он.

Игорь Звездин на письменный запрос "Схем" на время выхода передачи не ответил.

Из задекларированного собственного имущества семьи Игоря Звездина - квартира и дом в Луганске, два автомобиля и около 75 000 долларов.

Игорь Звездин работает правоохранителем более 18 лет, его жена Наталья Звездина - сотрудница Генеральной прокуратуры Украины.

В августе-ноября 2015 года Игорь Звездин возглавлял управление противодействия преступности в Луганской области.

В ноябре-декабря 2016 года он был начальником управления защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской области, а с декабря 2016 года занимает должность заместителя начальника департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициядекларации
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