Перестрілка на пляжі в Полтаві: Загинув чоловік, поранено дитину
Четвер, 10 серпня 2017, 22:50
У Полтаві на пляжі "Дублянщина" сталася перестрілка, є постраждалі.
Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".
У прес-службі патрульної поліції виданню розповіли, що один з тих, хто стріляв, затриманий. Оголошено план "Перехоплення" для затримання ще одного учасника конфлікту.
"Очевидці повідомляють, що між відпочивальниками виникла сварка. Спочатку в хід пішли травматичні пістолети, потім карабін "Сайга". У результаті важкі поранення отримали чоловік і дитина", - зазначають журналісти.
Посилаючись на очевидців видання повідомляє, що з дробовика вистрілили в груди чоловікові, який нібито помер. "Дріб також потрапила в дитину, яка вижила", - сказано в повідомленні.