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Перестрілка на пляжі в Полтаві: Загинув чоловік, поранено дитину

Четвер, 10 серпня 2017, 22:50
Перестрілка на пляжі в Полтаві: Загинув чоловік, поранено дитину
Фото: Тетянка Єфремова

У Полтаві на пляжі "Дублянщина" сталася перестрілка, є постраждалі.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

У прес-службі патрульної поліції виданню розповіли, що один з тих, хто стріляв, затриманий. Оголошено план "Перехоплення" для затримання ще одного учасника конфлікту.

"Очевидці повідомляють, що між відпочивальниками виникла сварка. Спочатку в хід пішли травматичні пістолети, потім карабін "Сайга". У результаті важкі поранення отримали чоловік і дитина", - зазначають журналісти.

Посилаючись на очевидців видання повідомляє, що з дробовика вистрілили в груди чоловікові, який нібито помер. "Дріб також потрапила в дитину, яка вижила", - сказано в повідомленні.

Теми: Полтавакримінал
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