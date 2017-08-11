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АТО: 15 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув

П'ятниця, 11 серпня 2017, 07:31

У районі проведення АТО минула доба відзначилась зменшенням інтенсивності обстрілів позицій Збройних Сил України з боку російсько-окупаційних угруповань.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я, здебільшого використовуючи стрілецьку зброю і гранатомети. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Ще один боєць ЗСУ загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски. 

На Луганському напрямку наприкінці доби бойовики двічі з великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ неподалік Станиці Луганської, а укріплення у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки. Також ввечері бандити майже годину з мінометів калібру 82 мм та гранатометів били по українських укріпленнях у районі Кримського. У відповідь сили АТО відкривали інтенсивний вогонь із гранатометів. 

На Приморському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти ЗСУ у Талаківці і Водяному. 

У штабі АТО повідомили, що за оперативною інформацію, на тимчасово окупованих територіях місцеві бойовики все частіше відмовляються служити в російсько-окупаційних угрупованнях. Це пояснюється тим, що у порівнянні з кадровими російськими військовими жителі Донбасу отримують в декілька разів меншу платню і в них значно нижчий рівень медичного обслуговування.

Крім того, бойовиків з числа місцевого населення переводять на казармене положення, примушують проводити провокаційні обстріли будівель на контрольованій ними ж території.  І саме цих найманців у першу чергу відправляють у найгарячіші точки на лінії розмежування.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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