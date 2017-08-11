АТО: 15 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб

В районе проведения АТО минувшие сутки отметилась уменьшением интенсивности обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных группировок.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, в основном используя стрелковое оружие и гранатометы. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Еще один боец ​​ВСУ погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве возле поселка Пески.

На Луганском направлении в конце суток боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам ВСУ неподалеку Станицы Луганской, а укрепления в поселке Счастье обстреляли из зенитной установки. Также вечером бандиты почти час из минометов калибра 82 мм и гранатометов били по украинским укреплениям в районе Крымского. В ответ силы АТО открывали интенсивный огонь из гранатометов.

На Приморском направлении под гранатометный огонь противника попали опорные пункты ВСУ в Талаковке и Водяном.

В штабе АТО сообщили, что по оперативной информации, на временно оккупированных территориях местные боевики все чаще отказываются служить в российско-оккупационных группировках. Это объясняется тем, что по сравнению с кадровыми российскими военными жители Донбасса получают в несколько раз меньшую плату и у них значительно ниже уровень медицинского обслуживания.

Кроме того, боевиков из числа местного населения переводят на казарменное положение, заставляют проводить провокационные обстрелы домов на контролируемой ими же территории. И именно этих наемников в первую очередь отправляют в горячие точки на линии разграничения.