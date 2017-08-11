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Депутати Бундестагу хочуть більше німецької мови в інституціях ЄС після Brexit

П'ятниця, 11 серпня 2017, 08:49

Троє членів німецького Бундестагу попросили канцлерку Ангелу Меркель зробити все необхідне, щоб інституції ЄС більше використовували німецьку мову після Brexit.

Про це повідомляє Euractiv, передає Європейська правда.

Депутати цього року також зустрілися з німецьким єврокомісаром Гюнтером Еттінгером, щоб пролобіювати дане питання.

"Це добре, якщо після Brexit дві інші офіційні мови Європейського Союзу, французька та німецька, будуть більше використовуватися", - повідомив Йоганнес Зінгхаммер, депутат від Баварського ХДС.

Зінгхаммер є одним із п'яти віце-президентів Бундестагу.

"Англійська мова все ще буде мати домінуючу роль після Brexit, яка не зміниться. Але я думаю, що є сенс більше використовувати французьку та німецьку", - сказав він.

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