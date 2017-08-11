Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутаты Бундестага хотят больше немецкого языка в институтах ЕС после Brexit

Пятница, 11 августа 2017, 08:49

Трое членов немецкого Бундестага попросили канцлерre Ангелe Меркель сделать все необходимое, чтобы институты ЕС больше использовали немецкий язык после Brexit.

Об этом сообщает Euractiv, передает Европейская правда.

Депутаты в этом году также встретились с немецким еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, чтобы пролоббировать данный вопрос.

"Это хорошо, если после Brexit два других официальных языка Европейского Союза, французский и немецкий, будут больше использоваться", - сообщил Йоханнес Зингхаммер, депутат от Баварского ХДС.

Зингхаммер является одним из пяти вице-президентов Бундестага.

"Английский язык все еще будет иметь доминирующую роль после Brexit, которая не изменится. Но я думаю, что есть смысл больше использовать французский и немецкий", - сказал он.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
Все новости...
Реклама: