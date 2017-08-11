Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З початку доби поранено двох українських військових

П'ятниця, 11 серпня 2017, 10:38

Від початку п’ятниці бойовики вже тричі обстрілювали українські позиції на сході України, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Про це "Українській правді" повідомив речник прес-центру штабу АТО Анатолій Стельмах.

Речник зазначав, що з початку доби бойовики здійснили два обстріли на Луганському напрямку: поблизу Кримського та Новоолексіївки.

"Там противник застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети. В районі Кримського один наш військовий отримав поранення", - повідомив Стельмах.

Також близько другої години ночі бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки. Били з міномету калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В результаті цього обстрілу теж один наш військовий отримав поранення", - зазначив речник.

"Стан військових задовільний. Вони знаходяться у військових медичних лікувальних закладах. Керівництво АТО і Міністерство оборони робить усе, щоб ці люди не потребували нічого, і ними опікуються найкращі наші фахівці", - зазначив Стельмах.

Олег Твердь, для УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
Усі новини...
Реклама: