С начала суток ранены двое украинских военных

С начала пятницы боевики уже трижды обстреливали украинские позиции на востоке Украины, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

Спикер отметил, что с начала суток боевики осуществили два обстрелы на Луганском направлении: вблизи Крымского и Новоалексеевки.

"Там противник применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В районе Крымского один наш военный получил ранения", - сообщил Стельмах.

Также около двух часов ночи боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки. Били с миномета калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате этого обстрела тоже один наш военный получил ранения", - отметил спикер.

"Состояние военных удовлетворительное. Они находятся в военных медицинских лечебных учреждениях. Руководство АТО и Министерство обороны делает все, чтобы эти люди не нуждались ни в чем, и ими занимаются лучшие наши специалисты", - отметил Стельмах.

Олег Твердь, для УП