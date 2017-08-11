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Син Януковича позивається до Нацбанку

П'ятниця, 11 серпня 2017, 12:00

Син екс-президента Віктора Януковича – Олександр подав позов проти Нацбанку до Печерського райсуду.

Відповідна інформація міститься на сайті Печерського райсуду.

Позов був зареєстрований у четвер, 10 серпня.

Янукович намагається змусити Нацбанк відшкодувати збитки.

 

Суддею, яка розглядатиме питання, визначена Лариса Цокол.

Як відомо, Янукович володів 100% акцій Всеукраїнського банку розвитку.

У 2015 році суд арештував 2,75 млрд грн на рахунках ВБР у справі про незаконне кредитування залізниці. Але у грудні 2016-го деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків. Серед цих вкладників є Костілов О.В, який також має рахунок у МІБ.

За версією прокуратури, у банку Януковича з 2011 року "з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку". Для маскування походження грошей співробітники банку розмістили їх на своїх депозитних рахунках, уклавши також договори позики цих коштів із громадянином Яшаром Ходжаєвим.

Маловідомий житель Єнакієве Яшар Ходжаєв у 2015 році викупив офісне приміщення, де базувалася фірма "Танталіт", що володіла резиденцією "Межигір'я" Віктора Януковича.

Українська правда

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