Бойовики не пустили патрулі ОБСЄ на окуповану землю та в бік кордону з РФ

Озброєні терористи ОРДО завадили двом патрулям ОБСЄ проїхати на окуповані території та у напрямку українсько-російського кордону.

Про це повідомляє СММ у своєму звіті від 9 серпня.

"Озброєний член "ДНР" на блокпості, розташованому на автошляху Е58 на північ від Новоазовська, не дозволив патрулю СММ проїхати ані до Новоазовська, ані на схід у напрямку кордону з Російською Федерацією", - йдеться в документі.

Терорист пояснив свої дії тим, що проїзд патруля через цей блокпост не був узгоджений заздалегідь.

Аналогічний випадок стався на околиці окупованого бойовиками ОРДО села Олександрівське. Тут озброєний терорист повідомив про те, що патрулю СММ не дозволено проїжджати далі у напрямку окупованого села Маркине через те, що в цьому районі проводяться військові навчання.

Місія поінформувала про обидва інциденти Спільний центр з контролю й координації.

Як повідомлялося 10 серпня, патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ затримали на 31 хвилину на території ОРДО в порушення мінських домовленостей. Це сталося на блокпості біля Верхньошироківського.

Українська правда