Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики не пустили патрулі ОБСЄ на окуповану землю та в бік кордону з РФ

П'ятниця, 11 серпня 2017, 12:32

Озброєні терористи ОРДО завадили двом патрулям ОБСЄ проїхати на окуповані території та у напрямку українсько-російського кордону.

Про це повідомляє СММ у своєму звіті від 9 серпня.

"Озброєний член "ДНР" на блокпості, розташованому на автошляху Е58 на північ від Новоазовська, не дозволив патрулю СММ проїхати ані до Новоазовська, ані на схід у напрямку кордону з Російською Федерацією", - йдеться в документі.

Терорист пояснив свої дії тим, що проїзд патруля через цей блокпост не був узгоджений заздалегідь.

Аналогічний випадок стався на околиці окупованого бойовиками ОРДО села Олександрівське. Тут озброєний терорист повідомив про те, що патрулю СММ не дозволено проїжджати далі у напрямку окупованого села Маркине через те, що в цьому районі проводяться військові навчання.

Місія поінформувала про обидва інциденти Спільний центр з контролю й координації.

Як повідомлялося 10 серпня, патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ затримали на 31 хвилину на території ОРДО в порушення мінських домовленостей. Це сталося на блокпості біля Верхньошироківського.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
Усі новини...
Реклама: