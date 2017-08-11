Боевики не пустили патрули ОБСЕ на оккупированную землю и в сторону границы с РФ

Вооруженные террористы ОРДО помешали двум патрулям ОБСЕ проехать на оккупированные территории и в направлении украинского-российской границы.

Об этом сообщает СММ в своем отчете от 9 августа.

"Вооруженный член "ДНР" на блокпосту, расположенном на автодороге Е58 севернее Новоазовска, не позволил патрулю СММ проехать ни к Новоазовску, ни на восток в направлении границы с Российской Федерацией", - говорится в документе.

Террорист объяснил свои действия тем, что проезд патруля через этот блокпост не был согласован заранее.

Аналогичный случай произошел на окраине оккупированного боевиками ОРДО села Александровское. Здесь вооруженный террорист сообщил о том, что патрулю СММ не позволено проезжать дальше в направлении оккупированного села Маркино потому, что в этом районе проводятся военные учения.

Миссия сообщила о двух инцидентах Совместному центру по контролю и координации.

Как сообщалось 10 августа, патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ задержали на 31 минуту на территории ОРДО в нарушение минских договоренностей. Это произошло на блокпосту у Верхнешироковского.

Украинская правда