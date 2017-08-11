Суд арештував усіх 7 підозрюваних у розкраданні проекту "Стіна"

Протягом двох днів Солом’янський районний суд Києва арештував сім підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених так званого проекту "Стіна".

Про це у п'ятницю повідомляє прес-служба НАБУ.

Зокрема начальника управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення ДПСУ Володимира Целка арештували на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

Колишнього начальника Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ Олександра Атаманюка арештували на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 млн грн.

Директора ТОВ "АЗІ" Олександра Кашубу арештували на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 млн грн.

Старшого офіцера Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ В’ячеслава Майдановича арештували з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тис. грн.

Колишнього директору ДП "Чернігівський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" Сергія Значко арештували на 2 місяці із альтернативою внесення застави у розмірі 500 тис. грн.

Директора та засновника ТОВ "Будцентр "Вітязь" Аділова Агаверді арештували на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 млн грн.

Особу, яка виконувала роль посередника Олександра Хвіщука, арештували з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 млн грн.

Загальна сума застав складає близько 25,5 млн грн. Таким чином суд задовольнив клопотання детективів та прокурорів у повному обсязі.

Як відомо, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна".

Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника.

Українська правда