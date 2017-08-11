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В поліції розповіли деталі смертельної стрілянини на пляжі у Полтаві

П'ятниця, 11 серпня 2017, 13:26

На пляжі у Полтаві 10 серпня між відпочиваючими виникла конфліктна ситуація, яка переросла в бійку.

Про це повідомила поліція Полтавщини на своїй сторінці у Facebook.

"Під час сутички двох компаній, 21-річний мешканець Полтави, захищаючи себе та свого батька від групи нападників, які наносили удари та стріляли з предмету, схожого на пістолет, здійснив декілька пострілів з гладкоствольної рушниці в сторону одного з нападників. 20-річний полтавець помер на місці", - повідомили в поліції.

Вказується, що ще одного 24-річного чоловіка та 7-річного хлопчика поранено та доставлено до медичного закладу.

"Тілесні ушкодження також отримали син, що стріляв з рушниці та його 45-річний батько", - повідомили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтями "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця", "Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї" та "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

В поліції заявили, що наразі затримана 1 особа.

"Відносно інших учасників конфлікту вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу", - повідомила поліція.

Видання "Факти" повідомило, що під час перестрілки на пляжі загинув чемпіон України з ММА Святослав Пелипенко.

Як відомо, 10 серпня у Полтаві на пляжі "Дублянщина" сталася перестрілка. Очевидці оприлюднили відео.

Українська правда

Теми: криміналПолтава
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