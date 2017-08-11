В поліції розповіли деталі смертельної стрілянини на пляжі у Полтаві
На пляжі у Полтаві 10 серпня між відпочиваючими виникла конфліктна ситуація, яка переросла в бійку.
Про це повідомила поліція Полтавщини на своїй сторінці у Facebook.
"Під час сутички двох компаній, 21-річний мешканець Полтави, захищаючи себе та свого батька від групи нападників, які наносили удари та стріляли з предмету, схожого на пістолет, здійснив декілька пострілів з гладкоствольної рушниці в сторону одного з нападників. 20-річний полтавець помер на місці", - повідомили в поліції.
Вказується, що ще одного 24-річного чоловіка та 7-річного хлопчика поранено та доставлено до медичного закладу.
"Тілесні ушкодження також отримали син, що стріляв з рушниці та його 45-річний батько", - повідомили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтями "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця", "Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї" та "Умисне тяжке тілесне ушкодження".
В поліції заявили, що наразі затримана 1 особа.
"Відносно інших учасників конфлікту вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу", - повідомила поліція.
Видання "Факти" повідомило, що під час перестрілки на пляжі загинув чемпіон України з ММА Святослав Пелипенко.
Як відомо, 10 серпня у Полтаві на пляжі "Дублянщина" сталася перестрілка. Очевидці оприлюднили відео.
Українська правда