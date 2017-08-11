Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Реакція на проект Путіна: Україна не дає приводу для застосування ППО

П'ятниця, 11 серпня 2017, 13:25

Україна відстежує ситуацію в зв'язку з ініціативою президента РФ Володимира Путіна щодо використання систем протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з ЄС і Україною, і вживатиме відповідних заходів.

Про це заявив заступник начальника управління зі зв'язків з громадськістю ВСУ Юзеф Венсковіч в коментарі журналістам, передає УНІАН.

Коментуючи ситуацію з можливим розміщенням систем російських ППО РФ на кордоні Білорусі з Україною, він послався на заяву начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про те, що "у нас будь-яка ситуація відстежується і приймаються відповідні заходи".

Крім того, Венсковіч додав, що Збройні Сили України не порушують повітряні кордони сусідніх держав, тобто не дають приводу для застосування цих засобів, які вони можуть розгорнути.

"Наші повітряні сили діють виключно на території простору України", - підкреслив він.

Як відомо, президент Росії Путін 10 серпня вніс в Державну Думу проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати системи ППО на кордонах Білорусі з ЄС і Україною.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
Усі новини...
Реклама: