Реакція на проект Путіна: Україна не дає приводу для застосування ППО

Україна відстежує ситуацію в зв'язку з ініціативою президента РФ Володимира Путіна щодо використання систем протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з ЄС і Україною, і вживатиме відповідних заходів.

Про це заявив заступник начальника управління зі зв'язків з громадськістю ВСУ Юзеф Венсковіч в коментарі журналістам, передає УНІАН.

Коментуючи ситуацію з можливим розміщенням систем російських ППО РФ на кордоні Білорусі з Україною, він послався на заяву начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про те, що "у нас будь-яка ситуація відстежується і приймаються відповідні заходи".

Крім того, Венсковіч додав, що Збройні Сили України не порушують повітряні кордони сусідніх держав, тобто не дають приводу для застосування цих засобів, які вони можуть розгорнути.

"Наші повітряні сили діють виключно на території простору України", - підкреслив він.

Як відомо, президент Росії Путін 10 серпня вніс в Державну Думу проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати системи ППО на кордонах Білорусі з ЄС і Україною.