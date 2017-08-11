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Реакция на проект Путина: Украина не дает повода для применения ПВО

Пятница, 11 августа 2017, 13:25

Украина отслеживает ситуацию в связи с инициативой президента РФ Владимира Путина относительно использования систем противовоздушной обороны на границах Беларуси с ЕС и Украиной, и будет принимать соответствующие меры.

Об этом заявил замначальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович в комментарии журналистам, передает Уніан.

Комментируя ситуацию с возможным размещением систем российских ПВО РФ на границе Беларуси с Украиной, он сослался на заявление начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что "у нас любая ситуация отслеживается и принимаются соответствующие меры".

Кроме того, Венскович добавил, что Вооруженные Силы Украины не нарушают воздушные границы сопредельных государств, то есть не дают повода для применения этих средств, которые они могут развернуть.

"Наши воздушные силы действуют исключительно на территории пространства Украины", - подчеркнул он.

Как известно, президент России Путин 10 августа внес в Государственную Думу проект федерального закона, который позволит РФ использовать системы ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной.

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