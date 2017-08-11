Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В СІЗО утримуються понад 120 українських військових

П'ятниця, 11 серпня 2017, 13:22

В слідчих ізоляторах перебувають понад 120 українських військових, з них понад 100 - на контрольованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив представник Військової служби правопорядку Збройних сил України полковник Сергій Частюк на брифінгу у Києві, передає "УНІАН".

"За наявною інформацією, на цей час в слідчих ізоляторах на території України за рішенням судів утримується під вартою понад 120 військовослужбовців ЗСУ, причому на території Донецької та Луганської області в цих установах утримуються понад 100 військовослужбовців", - зазначив Частюк.

Теми: СІЗО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
СІЗО
ВАКС залишив Микитася в СІЗО, але зменшив заставу до 20 мільйонів
Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО
Ще один російський топменеджер помер за загадкових обставин – росЗМІ
Останні новини
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
Усі новини...
Реклама: