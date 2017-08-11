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Керівник "Антонова" отримує у відрядженнях по 14 тисяч добових

П'ятниця, 11 серпня 2017, 16:31

Президент державного підприємства "Антонов" Олександр Коцюба у 2016 році задекларував 1 мільйон 408 тисяч 293 гривень як дохід від перерахування добових, при цьому витрачаючи близько 14 тисяч гривень на добу у відрядженні.

Про це йдеться у сюжеті програми "Схеми".  

Журналісти дізналися з власних джерел, що Коцюба у 2016 році провів за кордоном близько ста днів.

Вказується, що добові перевищили навіть заробітну плату чиновника.

У добові не входять витрати на перельоти та на готелі, які покривались окремо, зазначають журналісти.

 

У відповіді на інформаційний запит Олександр Коцюба зазначив, що попри те, що норми добових, затверджені Кабміном, складають 50–70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства, що передбачено колективним договором.

В спілкуванні з журналістами Коцюба розповів, що витрачав кошти "на виконання функцій і повноважень керівника", але не конкретизував, чим зумовлена саме така сума з бюджету державного підприємства.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіазарплати
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