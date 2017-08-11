Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководитель "Антонова" получает в командировках по 14 тысяч суточных

Пятница, 11 августа 2017, 16:31

Президент государственного предприятия "Антонов" Александр Коцюба в 2016 году задекларировал 1 миллион 408 тысяч 293 гривен как доход от перечисления суточных, при этом тратя около 14 тысяч гривен в сутки в командировке.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

Журналисты узнали из собственных источников, что Коцюба в 2016 году провел за границей около ста дней.

Указывается, что суточные превысили даже заработную плату чиновника.

 

В суточные не входят расходы на перелеты и на гостиницу, которые покрывались отдельно, отмечают журналисты.

В ответе на информационный запрос Александр Коцюба отметил, что несмотря на то, что нормы суточных, утвержденные Кабмином, составляют 50-70 евро, он получал надбавки к суточным расходов за счет чистой прибыли предприятия, предусмотрено коллективным договором.

В общении с журналистами Коцюба рассказал, что тратил средства "на выполнение функций и полномочий руководителя", но не конкретизировал, чем обусловлена ​​именно такая сумма из бюджета государственного предприятия.

Темы: авиазарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
авиа
Кулеба призвал не слушать угрозы Лаврова относительно F-16 для Украины
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: