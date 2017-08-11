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В Росії 19-річного українця засудили до 8 років за "підготовку теракту"

П'ятниця, 11 серпня 2017, 18:04

Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ виніс вирок 19-річному українцю Артуру Панову і 34-річному росіянину Максиму Смишляєву, які звинувачувалися в підготовці теракту в Ростові-на-Дону.

Про це повідомляє "Медіазона".

Панова засудили до 8 років колонії, Смишляєва, який звинувачувався в пособництві тероризму, до 10 років.

Панова звинуватили в підготовці теракту в ростовському театрі імені Горького. Під час обшуку у нього, як було оголошено, була знайдена саморобна бомба. Він частково визнав провину, але пізніше заявив, що зробив це під тиском.

Житель Ростова-на-Дону Максим Смишляєв, за версією слідства, був пособником Панова.

Смишляєв вину не визнав; він стверджував, що відмовляв Панова від насильницьких дій.

Як стверджує російське слідство, в кінці листопада 2015 року Панов і місцевий житель зустрілися в Ростові-на-Дону, де ростовчанин дізнався подробиці про планований теракт, потужність вибухового пристрою і компоненти, з яких його буде виготовлено, а також про передбачуване місце здійснення теракту.

На початку грудня 2015 року українець був затриманий співробітниками правоохоронних органів. Ростовчанина затримали в квітні 2016 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяв'язниця
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