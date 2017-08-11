Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России 19-летнего украинца приговорили к 8 годам за "подготовку теракта"

Пятница, 11 августа 2017, 18:04

Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес приговор 19-летнему украинцу Артуру Панову и 34-летнему россиянину Максиму Смышляеву, обвиняемых в подготовке теракта в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает "Медиазона".

Панова приговорили к 8 годам колонии, Смышляева, который обвинялся в пособничестве терроризму, к 10 лет.

Панова обвинили в подготовке теракта в ростовском театре имени Горького. Во время обыска у него, как было объявлено, была найдена самодельная бомба.

Он частично признал вину, но позже заявил, что сделал это под давлением.

Житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, по версии следствия, был пособником Панова.

Смышляев вину не признал; он утверждал, что отговаривал Панова от насильственных действий.

Как утверждает российское следствие, в конце ноября 2015 Панов и местный житель встретились в Ростове-на-Дону, где ростовчанин узнал подробности о планируемом теракте, мощности взрывного устройства и компонентах, из которых он будет изготовлен, а также о предполагаемом месте совершения теракта.

В начале декабря 2015 украинец был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ростовчанина задержали в апреле 2016 года.

Темы: Росcиятюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: