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Україна протестує проти дій РФ у Керченській протоці

П'ятниця, 11 серпня 2017, 18:10

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту через заборону Росії судноплавства через Керченську протоку у серпні-вересні 2017 року, пов’язану з незаконним будівництвом Керченського моста.

Відповідний коментар відомство оприлюднило на своєму сайті.

"МЗС України висловлює протест у зв’язку з запровадженням Російською Федерацією заборони судноплавства через Керченську протоку протягом серпня та вересня 2017 року, пов’язаної з будівництвом мосту, та вкотре наголошує на протиправності таких дій", - зазначають у МЗС.

Також у відомстві наголошують, що будівництво моста відбувається з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна як прибережна країна не надавала такого права.

В Україні також занепокоєні шкодою навколишньому середовищу, яку може завдати будівництво.

"Запровадження Російською Федерацією в односторонньому порядку обмеження на морське судноплавство через Керченську протоку є черговим грубим нехтуванням Російською Федерацією нормами міжнародного права", - наголошує МЗС.

У зв’язку з цим Україна направила ноту протесту російській стороні.

Українська правда

Теми: Чорне мореКрим
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