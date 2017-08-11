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Украина протестует против действий РФ в Керченском проливе

Пятница, 11 августа 2017, 18:10

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста из-за запрета Россией судоходства через Керченский пролив в августе-сентябре 2017 года, связанного с незаконным строительством Керченского моста.

Соответствующий комментарий ведомство обнародовало на своем сайте.

"МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий", - отмечают в МИД.

Также в ведомстве отмечают, что строительство моста происходит с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.

В Украине также обеспокоены вредом окружающей среде, который может нанести строительство.

"Введение Российской Федерацией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением Российской Федерацией нормами международного права", - отмечает МИД.

В связи с этим Украина направила ноту протеста российской стороне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореКрым
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