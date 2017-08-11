Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні показали, куди можуть долетіти російські ракети з Криму

П'ятниця, 11 серпня 2017, 18:22

Росія наростила військові сили в окупованому Криму, що потенційно становить загрозу усій Європі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Так, у грудні 2015 року Чорноморський флот РФ поповнився двома малими ракетними кораблями "Зелений діл" та "Серпухов", оснащених ракетними комплексами "Калібр-НК". За інформацією воєнних експертів та повідомленнями російських ЗМІ, зазначені ракетні комплекси в разі використання ракет типу ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) дозволяють уражувати цілі на відстанях до 2500 км", - йдеться у повідомленні.

У МінТОТ зазначають, що в разі розміщення таких кораблів у Криму, в радіусі їхнього ураження опиняються практично усі європейські країни, а також країни Близького Сходу, Північної Африки, Передньої Азії та важливий стратегічний об’єкт - Суецький канал.

"Російська Федерація свідомо робить ставку на кораблі подібного типу, тому що Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 1987 року забороняє наземне базування крилатих ракет аналогічних ЗМ-14 за дальністю, в той же час корабель-носій таких ракет - порівняно недорогий і користується перевагою ведення вогню з акваторій, де він може перебувати під захистом берегових сил", - наголошують у міністерстві.

Також прес-служба зазначає, що 19 серпня 2016 року саме кораблі "Зелений діл" та "Серпухов", які на той момент входили до складу Чорноморського флоту Росії, здійснили три ракетні удари по Сирії.

 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
Усі новини...
Реклама: