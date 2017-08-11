Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине показали, куда могут долететь российские ракеты из Крыма

Пятница, 11 августа 2017, 18:22

Россия нарастила военные силы в оккупированном Крыму, которые потенциально представляют угрозу всей Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Так, в декабре 2015 года Черноморский флот РФ пополнился двумя малыми ракетными кораблями "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенными ракетными комплексами "Калибр-НК". По информации военных экспертов и сообщениям российских СМИ, указанные ракетные комплексы при использовании ракет типа ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) позволяют поражать цели на расстояниях до 2500 км", - говорится в сообщении.

В МинТОТ отмечают, что в случае размещения таких кораблей в Крыму, в радиусе их поражения оказываются практически все европейские страны, а также страны Ближнего Востока, Северной Африки, Передней Азии и важный стратегический объект - Суэцкий канал.

"Российская Федерация сознательно делает ставку на корабле подобного типа, так как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года запрещает наземное базирование крылатых ракет аналогичных ЗМ-14 по дальности, в то же время корабль-носитель таких ракет - сравнительно недорогой и пользуется преимуществом ведение огня с акваторий, где он может находиться под защитой береговых сил", - подчеркивают в министерстве.

Также пресс-служба отмечает, что 19 августа 2016 года именно корабли "Зеленый дол" и "Серпухов", которые на тот момент входили в состав Черноморского флота России, совершили три ракетные удары по Сирии.

 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: