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День в АТО: 5 українських військових постраждали внаслідок обстрілів

П'ятниця, 11 серпня 2017, 18:54

У п’ятницю загострилась ситуація під Авдіївкою.

Як повідомляє прес-центр АТО, з опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі майже по годині обстрілювали українські позиції на підступах до цього населеного пункту з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"У відповідь українські військові накривали противника вогнем, примушуючи дотримуватись режиму тиші. Нажаль, у результаті цих протистоянь 3 наших бійців отримали поранення, ще один був травмований", - сказано у повідомленні.

За оперативними даними штабу АТО, денний обстріл українських позицій бойовики влаштували для демонстрації представникам ОБСЄ напруженої ситуації в Авдіївці.

"У цьому районі злочинці вже неодноразово прагнуть нав’язати спільне відведення сил від лінії розмежування та створення так званої "Авдіївської сірої зони". Водночас сили АТО ніколи не планували змінювати позиції, тож місто знаходиться і буде знаходитись під контролем і захистом Збройних сил України", - сказано у заяві прес-центру. 

Крім того, вночі на Луганському напрямку бойовики били з гранатометів неподалік Новоолександрівки. А під час обстрілу опорного пункту ЗСУ у Кримському ще один український захисник отримав поранення.

Українська правда

Теми: АТО
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