Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День в АТО: 5 украинских военных пострадали в результате обстрелов

Пятница, 11 августа 2017, 18:54

В пятницу обострилась ситуация под Авдеевкой.

Как сообщает пресс-центр АТО, с полуночи российско-оккупационные группировки трижды почти по часу обстреливали украинские позиции на подступах к этому населенному пункту из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В ответ украинские военные накрывали противника огнем, заставляя соблюдать режим тишины. К сожалению, в результате этих противостояний 3 наших бойцов получили ранения, еще один был травмирован", - говорится в сообщении.

По оперативным данным штаба АТО, дневной обстрел украинских позиций боевики устроили для демонстрации представителям ОБСЕ напряженной ситуации в Авдеевке.

"В этом районе преступники уже неоднократно стремятся навязать совместный отвод сил от линии разграничения и создание так называемой "Авдеевской серой зоны". В то же время силы АТО никогда не планировали менять позиции, поэтому город находится и будет находиться под контролем и защитой Вооруженных сил Украины" , - говорится в заявлении пресс-центра.

Кроме того, ночью на Луганском направлении боевики били из гранатометов неподалеку Новоалександровки. А во время обстрела опорного пункта ВСУ в Крымском еще один украинский защитник получил ранения.

Украинская правда

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: