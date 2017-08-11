Суд в Криму не захотів відпускати 76-річного активіста з-під арешту

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 11 серпня відхилив апеляцію захисту на адмінарешт 76-річному кримськотатарському активісту Серверу Караметову і залишив його під вартою до 19 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Підтримати Караметова в суд приїхали десятки людей.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International напередодні закликала російську владу негайно звільнити Караметова.

Сервер Караметов проводив одиночний пікет під будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де слухалася справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Щодо Караметова склали два адміністративних протоколи. Один – за "порушення порядку проведення одиночних пікетів", другий – за "опір співробітникам поліції".

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив активіста Серверу Караметову 10 діб адміністративного арешту за "опір співробітникам поліції".

Раніше суд визнав його винним за ст. 20.2 КоАП Росії і оштрафував на 10 тисяч рублів (близько 4200 гривень).

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше.

У День пам’яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року.

За три години його відпустили після складання адміністративного протоколу.

Караметову 76 років і він має хворобу Паркінсона.