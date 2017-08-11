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Суд в Крыму не захотел отпускать 76-летнего активиста из-под ареста

Пятница, 11 августа 2017, 23:03

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 августа отклонил апелляцию защиты на админарест 76-летнему крымскотатарскому активисту Серверу Караметову и оставил его под стражей до 19 августа.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Поддержать Караметова в суд приехали десятки людей.

Международная правозащитная организация Amnesty International накануне призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола.

Один – за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй – за "сопротивление сотрудникам полиции".

Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз.

Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарысудполитзаключенные
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