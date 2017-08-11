Суд в Крыму не захотел отпускать 76-летнего активиста из-под ареста
Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 августа отклонил апелляцию защиты на админарест 76-летнему крымскотатарскому активисту Серверу Караметову и оставил его под стражей до 19 августа.
Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Поддержать Караметова в суд приехали десятки людей.
Международная правозащитная организация Amnesty International накануне призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.
9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".
Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).
В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола.
Один – за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй – за "сопротивление сотрудникам полиции".
Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.
Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз.
Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.