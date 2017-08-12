США і КНДР підтримують зв'язок по таємному каналу - ЗМІ

Адміністрація американського президента Дональда Трампа кілька місяців вела дипломатичні переговори з Північною Кореєю по таємному каналу.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Відзначається, що раніше повідомлялося про те, що сторони обговорювали питання звільнення американського студента з в'язниці КНДР, проте до цих пір не було відомо, що також обговорювалися й інші питання. Наприклад, дипломати обговорювали відносини між країнами і звільнення інших американських ув'язнених з КНДР.

Агентство пише, що ці дипломатичні контакти відбуваються регулярно між посланником США з питань політики щодо КНДР Джозефом Юном і високопоставленим північнокорейським дипломатом в ООН Пак Сон Ілем.

Джерела повідомляють, що цей таємний дипломатичний канал називають "нью-йоркським каналом", а Юн - єдиний дипломат США, який контактує з представниками Північної Кореї.

Джерела також зазначають, що, незважаючи на наявність дипломатичного каналу, відносини між країнами не поліпшуються.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея виступила із заявою з погрозою повного знищення США.

Президент США Дональд Трамп у свою чергу заявив, що, можливо, його заява про "вогонь та лють" для КНДР не була досить жорсткою.