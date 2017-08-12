Жителям Гуаму роздають листівки з рекомендаціями на випадок атаки КНДР

Влада острова Гуам поширює серед мешканців листівки, в яких зазначено, що робити, якщо Північна Корея все-таки завдасть ядерного удару.

Про це пише The Washington Post.

Брошури надруковані на двох сторінках. Перше з попереджень - не дивитися на спалах або вогняну кулю, так як це може засліпити.

Також в листівці повідомляється, як визначити безпечний притулок. Надруковані рекомендації, як позбутися радіоактивних матеріалів, які потрапили на одяг, шкіру і волосся.

Раніше КНДР заявила про плани запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного ударупо приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".