Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителям Гуаму роздають листівки з рекомендаціями на випадок атаки КНДР

Субота, 12 серпня 2017, 06:27

Влада острова Гуам поширює серед мешканців листівки, в яких зазначено, що робити, якщо Північна Корея все-таки завдасть ядерного удару.

Про це пише The Washington Post.

Брошури надруковані на двох сторінках. Перше з попереджень - не дивитися на спалах або вогняну кулю, так як це може засліпити.

Також в листівці повідомляється, як визначити безпечний притулок. Надруковані рекомендації, як позбутися радіоактивних матеріалів, які потрапили на одяг, шкіру і волосся.

Раніше КНДР заявила про плани запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного ударупо приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Теми: СШАКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
США
У Білому домі прокоментували перспективи підготовки українських пілотів на F-16
Російські мільярдери Авен і Фрідман потрапили під американські санкції
Пентагон оцінив тактику наступу ЗСУ: здійснили диво, загнавши росіян в оборону
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: