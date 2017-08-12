Жителям Гуама раздают листовки с рекомендациями на случай атаки КНДР

Власти острова Гуам распространяют среди жителей листовки, в которых указано, что делать, если Северная Корея все-таки нанесет ядерный удар.

Об этом пишет The Washington Post.

Брошюры напечатаны на двух страницах. Первое из предупреждений – не смотреть на вспышку или огненный шар, так как это может ослепить.

Также в листовке сообщается, как определить безопасное убежище. Напечатаны рекомендации, как избавиться от одежды, в случае попадания на нее радиоактивных материалов, как очистить кожу и волосы.

Ранее КНДР заявила о планах запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.

В свою очередь, как сообщалось, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи, он будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".