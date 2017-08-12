Трамп розглядає введення нових санкцій проти КНДР

Президент Дональд Трамп в п'ятницю заявив, що розглядає введення нових економічних санкцій проти Північної Кореї.

Про це повідомляє видання Politico.

За словами Трампа, санкції будуть "на дуже високому рівні".

Нагадаємо, 5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію, яка підсилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який становить $ 3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони порушують її суверенітет. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, проте, в чому вона буде полягати.

Раніше КНДР заявила про плани запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного ударупо приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".