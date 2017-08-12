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Трамп рассматривает введение новых санкций против КНДР

Суббота, 12 августа 2017, 07:45

Президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что рассматривает введение новых экономических санкций против Северной Кореи.

Об этом сообщает издание Politico.

По словам Трампа, санкции будут "на очень высоком уровне".

Напомним, 5 августа Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они нарушают ее суверенитет. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

Ранее КНДР заявила о планах запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.

В свою очередь, как сообщалось, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи, он будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".

Темы: Трампсанкции
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