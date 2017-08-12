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Меркель вважає, що ЄС може прийняти вдвічі більше біженців

Субота, 12 серпня 2017, 10:07

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала ідею подвоїти кількість сирійських біженців, яких офіційно між собою мають розподілити країни-члени Євросоюзу за квотою ООН.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Нині це число становить 20 тисяч осіб.

"Євросоюз із 500 мільйонами мешканців явно може (цю цифру - Ред.) збільшити", - заявила канцлерка після зустрічі з верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді та генеральним директором Міжнародної організації з міграції Вільямом Свінгом.

Меркель запевнила німців, що "ми готові нести свою частку". Із 20 тисяч Німеччина нині приймає у себе 1600 осіб.

Однак передумовою подвоєння кількості прийнятих за квотою ООН біженців до 40 тисяч має стати боротьба з нелегальною міграцією, вважає вона.

Меркель розраховує тут на угоду з Лівією, подібну до угоди з Туреччиною, що допомогла зупинити потік мігрантів, які активно потрапляли через Грецію і так званий "Балканський маршрут" до Західної та Північної Європи в розпал так званої кризи біженців 2015 року.

Європейська правда

Теми: Німеччина
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