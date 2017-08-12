Меркель считает, что ЕС способен принять вдвое больше беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею удвоить количество сирийских беженцев, которых официально должны распределить между собой страны-члены Евросоюза по квоте ООН.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сейчас это число составляет 20 тысяч человек.

"Евросоюз с 500 миллионами жителей явно может (эту цифру - Ред.) увеличить", - заявила канцлер после встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и генеральным директором Международной организации по миграции Вильямом Свингом.

Меркель заверила немцев, что "мы готовы нести свою долю". Из 20 тысяч Германия в настоящее время принимает в себя 1600 человек.

Однако предпосылкой удвоения количества принимаемых по квоте беженцев ООН до 40 тысяч должна стать борьба с нелегальной миграцией, считает она.

Меркель рассчитывает здесь на соглашение с Ливией, подобную соглашения с Турцией, которая помогла остановить поток мигрантов, которые активно попадали через Грецию и так называемый "Балканский маршрут" до Западной и Северной Европы в разгар так называемого кризиса беженцев 2015 года.

Европейская правда