Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДСНС попереджає про забруднення повітря в Києві

Субота, 12 серпня 2017, 11:16

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про метеорологічні умови високого рівня забруднення повітря в Києві.

"З 8 серпня 2017 р. у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться на сайті ДСНС.

Протягом 9 - 10 серпня перевищення максимальних значень гранично-допустимої концентрації оксидом вуглецю (1 – 2.6) спостерігається в районах Бессарабської, Деміївської площ, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка та Скляренка.

"Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (антициклональний характер погоди, висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до кінця поточного тижня", - повідомили в ДСНС.

Українська правда

Теми: ДСНСпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
ДСНС
На Миколаївщині вогнеборці потрапили під обстріл вночі
Росіяни обстріляли пожежну частину на Сумщині – є постраждалі, зачепило укриття
ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: