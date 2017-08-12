ДСНС попереджає про забруднення повітря в Києві

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про метеорологічні умови високого рівня забруднення повітря в Києві.

"З 8 серпня 2017 р. у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться на сайті ДСНС.

Протягом 9 - 10 серпня перевищення максимальних значень гранично-допустимої концентрації оксидом вуглецю (1 – 2.6) спостерігається в районах Бессарабської, Деміївської площ, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка та Скляренка.

"Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (антициклональний характер погоди, висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до кінця поточного тижня", - повідомили в ДСНС.

Українська правда