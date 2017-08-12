ГСЧС предупреждает о загрязнении воздуха в Киеве

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о метеорологических условиях высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве.

"С 8 августа 2017 года в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится на сайте ГСЧС.

В течение 9 - 10 августа превышение максимальных значений предельно допустимой концентрации оксида углерода (1 - 2.6) наблюдается в районах Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в г. Киеве до конца текущей недели", - сообщили в ГСЧС.

Украинская правда