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Боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского

Суббота, 12 августа 2017, 12:06

Боевики обстреляли жилые кварталы поселка Новолуганское вблизи Светлодарска (Донецкая область).

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"12-го августа около 5.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганское, что вблизи Светлодарска, под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта", - говорится в сообщении.

 
Все фото штаба АТО

В результате обстрела НЗФ ОРДО из пушек БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в жилом доме по переулку Пушкина была повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла, посечены осколками стены, веранда и забор.

 

В легковом автомобиле ВАЗ-2106, который был припаркован возле дома, осколками противотанковых гранат выбиты стекла, пробиты колеса и корпус. К счастью, никто из жителей дома не пострадал.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что лишь чудом в доме не произошел пожар в результате возгорания газа, который вытекал из поврежденной трубы.

В соседнем доме по переулку Пушкина осколками противотанковой гранаты посечены стены и забор.

Темы: ДонбассАТО
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