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Міграційне відомство Німеччини не справляється з напливом біженців

Субота, 12 серпня 2017, 14:34

Німецьке Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) не виконує ті зобов'язання, які взяло на себе в рамках узгодженого з МВС країни плану завдань на 2017 рік.

Про це повідомляє DW з посиланням на газети Die Nürnberger Nachrichten і Die Welt.

Так, кількість заяв про надання притулку з числа поданих до кінця 2016 року, що знаходяться на розгляді, повинно було до червня цього року скоротитися до 79 тисяч. Це випливає з внутрішнього службового документа BAMF, датованого 23 січня.

Разом з тим за станом на кінець червня кількість подібних прохань, за якими ще не було прийнято відповідних рішень, перевищувало 97 тисяч. У липні ця цифра дещо знизилася – до 81 тисячі – але все ще не досягла встановленої межі.

Виконати взяті на себе зобов'язання не вдалося і за строками розгляду заявок. BAMF планував, що у 2017 році вони в середньому зменшаться до шести місяців. Тим не менше на кінець липня відомство витрачає на обробку одного прохання 11 місяців.

Трохи краще справи йшли з тими документами, які були подані після 1 січня 2017 року. Завдання полягало в тому, щоб час розгляду по них не перевищував трьох місяців. Реальні терміни виявилися навіть дещо нижчими – 1,7 місяця.

Як свідчили дані на лютий, чекати рішення за своїм клопотанням довше за інших доводиться громадянам Сомалі (17,3 місяці), Туреччини (16,3 місяця) і Росії (15,6 місяця). Сирійці отримують відповідь у середньому вже через 3,8 місяця.

Європейська правда

Теми: Німеччинабіженці
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