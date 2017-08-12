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Миграционное ведомство Германии не справляется с наплывом беженцев

Суббота, 12 августа 2017, 14:34

Немецкое Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) не выполняет те обязательства, которые взяло на себя в рамках согласованного с МВД страны плана задач на 2017 год.

Об этом сообщает DW со ссылкой на газеты Die Nürnberger Nachrichten и Die Welt.

Так, количество заявлений о предоставлении убежища из числа поданных к концу 2016 года, которые находятся на рассмотрении, должно было до июня этого года сократиться до 79 тысяч. Это следует из внутреннего служебного документа BAMF, датированного 23 января.

Вместе с тем по состоянию на конец июня количество подобных просьб, по которым еще не было принято соответствующих решений, превышало 97 тысяч. В июле эта цифра несколько снизилась – до 81 тысячи – но все еще не достигла установленного предела.

Выполнить взятые на себя обязательства не удалось и по срокам рассмотрения заявок. BAMF планировал, что в 2017 году они в среднем сократятся до шести месяцев. Тем не менее на конец июля ведомство тратит на обработку одной просьбы 11 месяцев.

Немного лучше дела обстояли с теми документами, которые были поданы после 1 января 2017 года. Задача состояла в том, чтобы время разбирательства по ним не превышало трех месяцев. Реальные сроки оказались даже несколько ниже – 1,7 месяца.

Как свидетельствовали данные на февраль, ждать решения по своему ходатайству дольше других приходится гражданам Сомали (17,3 месяца), Турции (16,3 месяца) и России (15,6 месяца). Сирийцы получают ответ в среднем уже через 3,8 месяца.

Европейская правда

Темы: Германиябеженцы
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