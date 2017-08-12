В РФ обурені, що Ващиковський звинуватив СРСР у розв’язанні Другої світової

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що СРСР так само, як і нацистська Німеччина винний у розв’язанні Другої світової війни, ці слова викликали обурення в РФ.

Як повідомляє Rzeczpospolita, заява Ващиковського стала відповіддю на інтерв’ю посла Росії в Польщі Сергія Андреєва, в якому той заявив, що Польщі б зараз не було, якби не радянські солдати.

"Я хотів би скоригувати його історичну оповідь, оскільки не можна починати історію польсько-радянських, польсько-російських стосунків від 1945 року, визволення від німецької окупації. Треба не забувати, що радянський союз дуже сприяв початку Другої світової війни і разом з Німеччиною вторгся у Польщу, тому є так само відповідальний за вибух Другої світової війни" - заявив Ващиковський.

В російській Держдумі з обуренням відреагували на такі слова глави МЗС Польщі.

"Глава МЗС Польщі докотився у своєму брехливому цинізмі до позиції ідеолога фашистського рейху Геббельса: чим жахливіше брехня, тим охочіше в неї повірять", — сказала віце спікер Держдуми РФ Ірина Ярова, яку цитує РИА "Новости".

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав звинувачення польського міністра спробою переписати історію.

Нагадаємо, раніше Польський інститут національної пам'яті звинуватив Міноборони Росії у фальсифікації історії Другої світової війни.

Європейська правда