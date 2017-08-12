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В РФ возмущены, что Ващиковский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Суббота, 12 августа 2017, 15:13

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что СССР так же, как и нацистская Германия виновен в развязывании Второй мировой войны, эти слова вызвали возмущение в РФ.

Как сообщает Rzeczpospolita, заявление Ващиковского стала ответом на интервью посла России в Польше Сергея Андреева, в котором тот заявил, что Польши бы сейчас не было, если бы не советские солдаты.

"Я хотел бы скорректировать его историческое повествование, поскольку нельзя начинать историю польско-советских и польско-российских отношений от 1945 года, освобождение от немецкой оккупации. Надо не забывать, что советский союз очень способствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией вторгся в Польшу, так же ответственен за взрыв Второй мировой войны" - заявил Ващиковский.

В российской Госдуме с возмущением отреагировали на такие слова главы МИД Польши.

"Глава МИД Польши докатился в своем лживом цинизме к позиции идеолога фашистского рейха Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", — сказала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, которую цитирует РИА "Новости".

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинения польского министра попыткой переписать историю.

Напомним, ранее Польский институт национальной памяти обвинил Минобороны России в фальсификации истории Второй мировой войны.

Европейская правда

Темы: ПольшаРосcия
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