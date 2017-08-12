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У Полтаві в реабілітаційному центрі незаконно утримували людей, в т.ч. іноземця

Субота, 12 серпня 2017, 17:34

Працівники прокуратури виявили в реабілітаційному центрі "Волна" у Полтаві осіб, яких незаконно утримували на території установи. Один з них виявився громадянином США.

Як повідомляє прокуратура Полтавщини, у п'ятницю в так званому реабілітаційному центрі виявили 36 осіб, які лікувалися від наркозалежності.

Під час опитування 21 громадянин повідомив, що їх тримали на території незаконно, обмежуючи особисту свободу. Один із чоловіків зазначив, що він є громадянином США.

"Інформація про іноземця під час перевірки підтверджена. Із цього приводу поінформоване Посольство США в Україні. Наразі очікується приїзд представника посольства у Полтаву", - зазначив прокурор відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області Сергій Волков.

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі).

"Українська правда" у Threads

Теми: ПолтаваСША
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