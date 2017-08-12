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В Полтаве в реабилитационном центре незаконно удерживали людей, в т.ч. иностранца

Суббота, 12 августа 2017, 17:34

Работники прокуратуры обнаружили в реабилитационном центре "Волна" в Полтаве лиц, которых незаконно удерживали на территории учреждения. Один из них оказался гражданином США.

Как сообщает прокуратура Полтавской области, в пятницу в так называемом реабилитационном центре обнаружили 36 человек, которые лечились от наркозависимости.

В ходе опроса 21 гражданин сообщил, что их держали на территории незаконно, ограничивая личную свободу. Один из мужчин сказал, что он является гражданином США.

"Информация об иностранце во время проверки подтверждена. По этому поводу информировано Посольство США в Украине. Сейчас ожидается приезд представителя посольства в Полтаву", - отметил прокурор отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений в уголовных производствах и других мер принудительного характера прокуратуры области Сергей Волков.

Сведения о данном факте внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПолтаваСША
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