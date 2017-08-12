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Первая ракетка Украины Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017

Суббота, 12 августа 2017, 20:31

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017 Гарбинье Мугурузу в четвертьфинале теннисного турнира WTA серии Rogers Cup в Торонто.

Об этом 12 августа сообщили в Национальном олимпийском комитете.

"Элина Свитолина победила чемпионку Уимблдон-2017 Гарбинье Мугурузу в 1/4 финала теннисного турнира WTA с результатом 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)", - говорится в сообщении.

Поединок прерывался почти на сутки: Свитолина и Мугуруза успели сыграть только один сет, после чего начался сильный ливень и все матчи, которые остались несыгранными, были перенесены, пишет ZN.UA. В субботу Свитолина одержала победу в оставшихся двух сетах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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