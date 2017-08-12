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Українка виборола "срібло" на ЧС з легкої атлетики

Субота, 12 серпня 2017, 23:45

Українка Юлія Левченко виборола "срібло" на Чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Лондоні.

Про це ввечері 12 серпня повідомили у НОК. 

У передостанній день змагань, коли розігрувалося 7 комплектів нагород, 19-річна Левченко стала першою українською медалісткою у стрибках у висоту, пише "Укрінформ". 

"З першої спроби Левченко подолала висоту 1.97 м, після чого двічі перевершувала власний рекорд, перестрибнувши 1.99 і 2.01 м", - йдеться у повідомленні.

Раніше Левченко виграла юнацький чемпіонат Європи U-23 у стрибках в висоту.

Теми: спорт
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